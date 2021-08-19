Уровень реки Амур у Хабаровска превысил опасную отметку в 600 см

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Уровень воды в реке Амур в районе города Хабаровска превысил отметку опасного явления и достиг 602 см. Об этом сообщили в Главном управления МЧС по Хабаровскому краю.
Уровень реки Амур у Хабаровска превысил опасную отметку в 600 см
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«Амур у Хабаровска превысил отметку опасного явления. По данным Дальневосточного УГМС, уровень Амура у Хабаровска за сутки повысился на 7 см, тем самым превысив отметку опасного явления и достигнув 602 см», — говорится в заявлении.

Уточняется, что отметка об опасном явлении в этом районе установлена на уровне 600 см. 

«У Комсомольска-на-Амуре прирост составил 13 см, уровень воды на утро 19 августа — 505 см», — добавили в МЧС.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что пик паводка у Хабаровска ожидается 19—20 августа.

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