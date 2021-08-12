В Еврейской автономной области объявили режим ЧС из-за паводка

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур.

«В ЕАО объявлен режим ЧС с региональным уровнем реагирования. Решение было принято на очередном заседании КЧС и связано с прохождением паводка по реке Амур. Ранее режимы чрезвычайной ситуации были объявлены на территории Ленинского и Октябрьского муниципальных районов», — говорится в сообщении на официальном портале региона.

Уточняется, что в настоящее время в зоне подтопления находятся два жилых дома и 75 приусадебных участков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об очень сложной ситуации на Амуре.

По его информации, уровень воды выше опасной отметки, а это предполагает подтопления отдельных населённых пунктов, пригородов, дорог, посевов.