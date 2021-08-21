Мишустин ввёл санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
Соответствующий список опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, в санкционный список внесены уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счётной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. В общей сложности добавлены 73 человека.
Отмечается, что общее число лиц, включённых в перечень, выросло с 849 до 922.
Ранее СНБО ввёл санкции против блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги.