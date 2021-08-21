Мишустин ввёл санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут распространены контрмеры. В список попали глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Соответствующий список опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в санкционный список внесены уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счётной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. В общей сложности добавлены 73 человека.

Отмечается, что общее число лиц, включённых в перечень, выросло с 849 до 922.

Ранее СНБО ввёл санкции против блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги.

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