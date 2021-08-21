Мишустин ввёл санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут распространены контрмеры. В список попали глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.