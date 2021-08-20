В Кировскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт»

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В Кировскую область поступило 32 408 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», а также 4800 доз «Спутника V».
В Кировскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что на 20 августа первый компонент вакцины получили около 328 тыс. жителей области, завершили иммунизацию почти 296 тыс. человек.

При этом уточняется, что в Кирове продолжают работу мобильные и круглосуточные центры вакцинации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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