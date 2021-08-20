Подмосковье выделило более 4,4 млрд рублей на лекарства от редких заболеваний за пять лет

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За пять лет из бюджета Московской области направили более 4,4 млрд рублей на лекарства от орфанных заболеваний.
Подмосковье выделило более 4,4 млрд рублей на лекарства от редких заболеваний за пять лет
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Во время подведения итогов работы VI созыва Мособлдумы заместитель председателя комитета по охране здоровья Ирина Слуцкая отметила, что в региональном парламенте неоднократно обсуждали данную тему.

«С каждым годом таких людей прибавляется в регионе. Необходимо увеличивать расходы из бюджета, чтобы каждый пациент мог получить должное лечение», — сказала она.

Пять лет назад в области было зарегистрировано 659 человек с редкими заболеваниями. К настоящему времени их число выросло до 1010.

К концу года в Подмосковье намерены потратить ещё более 1,6 млрд рублей по этому направлению.

В январе НТВ сообщало, что фонд «Круг добра» начал закупать лекарства для детей с редкими заболеваниями.

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