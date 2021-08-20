Подмосковье выделило более 4,4 млрд рублей на лекарства от редких заболеваний за пять лет

За пять лет из бюджета Московской области направили более 4,4 млрд рублей на лекарства от орфанных заболеваний.

Об этом сообщает телеканал «360».

Во время подведения итогов работы VI созыва Мособлдумы заместитель председателя комитета по охране здоровья Ирина Слуцкая отметила, что в региональном парламенте неоднократно обсуждали данную тему.

«С каждым годом таких людей прибавляется в регионе. Необходимо увеличивать расходы из бюджета, чтобы каждый пациент мог получить должное лечение», — сказала она.

Пять лет назад в области было зарегистрировано 659 человек с редкими заболеваниями. К настоящему времени их число выросло до 1010.

К концу года в Подмосковье намерены потратить ещё более 1,6 млрд рублей по этому направлению.

В январе НТВ сообщало, что фонд «Круг добра» начал закупать лекарства для детей с редкими заболеваниями.