Подмосковье выделило более 4,4 млрд рублей на лекарства от редких заболеваний за пять лет
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Об этом сообщает телеканал «360».
Во время подведения итогов работы VI созыва Мособлдумы заместитель председателя комитета по охране здоровья Ирина Слуцкая отметила, что в региональном парламенте неоднократно обсуждали данную тему.
«С каждым годом таких людей прибавляется в регионе. Необходимо увеличивать расходы из бюджета, чтобы каждый пациент мог получить должное лечение», — сказала она.
Пять лет назад в области было зарегистрировано 659 человек с редкими заболеваниями. К настоящему времени их число выросло до 1010.
К концу года в Подмосковье намерены потратить ещё более 1,6 млрд рублей по этому направлению.
В январе НТВ сообщало, что фонд «Круг добра» начал закупать лекарства для детей с редкими заболеваниями.