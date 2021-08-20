В Самарской области рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП в Турции ребёнка

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о состоянии пятилетнего мальчика из Тольятти, пострадавшего в аварии с автобусом в Турции.

Об этом пишет kp.ru.

Авария с автобусом, в котором ехали самарские туристы, произошла в Турции 2 августа. В результате ДТП трое погибли.

Пятилетнего Назара спецрейсом доставили в Москву. Армен Бенян провёл осмотр пациента.

«Делается всё возможное, чтобы мальчик остался жив и избежал тяжёлых осложнений», — прокомментировал министр.

Ранее в Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян.