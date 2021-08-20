Кардиолог рассказал, когда можно возобновить вождение автомобиля после инфаркта

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Кардиолог Андрей Раскин рассказал, когда можно возобновить вождение автомобиля после инфаркта.
Кардиолог рассказал, когда можно возобновить вождение автомобиля после инфаркта
  • Pixabay

«Водитель должен чувствовать себя за рулём уверенно — это главное условие для возвращения за руль. Если он ощущает какую-то тревогу, страх, неуютно себя чувствует, за руль лучше не садиться», — цитирует врача издание «Правда.Ру».

Пробные выезды рекомендуется выполнять сначала в сопровождении того, кто также может водить машину, а затем — самостоятельно, стараясь выбирать дорогу полегче.

Также желательно иметь с собой все необходимые лекарства.

Ранее невролог Юлия Покровская в беседе с ФАН рассказала о причинах ухудшения памяти.

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