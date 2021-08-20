В ХМАО родительские собрания будут проходить в онлайн-формате
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Об этом сообщает URA.RU.
«Мы дали такие рекомендации всем образовательным организациям. Любое дополнительное посещение образовательной организации — это определённые риски. Учитывая, что родительские собрания — это не образовательный процесс, мы считаем правильным придерживаться такого подхода», — сказал Алексей Дренин.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковном регионе не планируют переводить школы на дистанционное обучение в новом учебном году.