В ХМАО родительские собрания будут проходить в онлайн-формате

Короткая ссылка
Директор департамента образования и молодёжной политики Алексей Дренин заявил, что во всех школах в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) родительские собрания будут проходить в онлайн-формате до 1 января 2022 года.
В ХМАО родительские собрания будут проходить в онлайн-формате
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы дали такие рекомендации всем образовательным организациям. Любое дополнительное посещение образовательной организации — это определённые риски. Учитывая, что родительские собрания — это не образовательный процесс, мы считаем правильным придерживаться такого подхода», — сказал Алексей Дренин.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковном регионе не планируют переводить школы на дистанционное обучение в новом учебном году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить