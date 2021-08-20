В ХМАО родительские собрания будут проходить в онлайн-формате

Директор департамента образования и молодёжной политики Алексей Дренин заявил, что во всех школах в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) родительские собрания будут проходить в онлайн-формате до 1 января 2022 года.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы дали такие рекомендации всем образовательным организациям. Любое дополнительное посещение образовательной организации — это определённые риски. Учитывая, что родительские собрания — это не образовательный процесс, мы считаем правильным придерживаться такого подхода», — сказал Алексей Дренин.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковном регионе не планируют переводить школы на дистанционное обучение в новом учебном году.