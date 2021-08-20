В Подмосковье ещё 60 молодых учёных смогут купить жильё по программе льготной ипотеки

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Ещё 60 молодых учёных Московской области приобретут квартиры по программе «Социальная ипотека». Они уже получили сертификаты на льготу, выданные по поручению губернатора Андрея Воробьёва.
В Подмосковье ещё 60 молодых учёных смогут купить жильё по программе льготной ипотеки
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В этом году сертификатами обеспечат 85 учёных Московской области. Губернатор уже вручил 18 из них. Ещё 60 передала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

«За всё время действия программы «Социальная ипотека» обладателями льготного жилья стали 593 учёных и уникальных специалиста», — сказала Екатерина Зиновьева.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне было выдано рекордное число кредитов по льготной программе ипотечного кредитования.

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