Диетолог Дюваль напомнила о важности укрепления иммунитета в преддверии осени

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как укрепить иммунитет и правильно подготовить организм к холодной погоде.

Об этом сообщает Nation News.

«Для того, чтобы укрепить иммунитет перед осенью, нужно исключить прежде всего то, что действует на организм в негативном ключе. Это прежде всего связано с нервами. Если человек постоянно нервничает, находится в депрессивно-подавленном состоянии или подвержен стрессу на работе, то невозможно будет обойтись без фармацевтики или определённых витаминных комплексов. Поэтому, если человек понимает, что стресса ему не избежать, то нужно позаботиться об укреплении нервной системы», — сказала специалист.

Так, Дюваль порекомендовала принимать препараты с содержанием магния, а также выбрать необходимый витаминно-минеральный комплекс.

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