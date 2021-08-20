Юрист Петрикова рассказала подробности о льготах на школьное питание

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Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала подробности о льготах на школьное питание.
Юрист Петрикова рассказала подробности о льготах на школьное питание
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«К ученикам, которые имеют право на льготное питание, относятся дети из многодетных или малоимущих семей; дети, которые воспитываются только одним из родителей (матерью или отцом); дети, один из родителей которых является инвалидом, а также дети-инвалиды», — напомнила она в беседе с Life.ru.

По её словам, малоимущей признаётся семья, в которой средний доход на человека ниже прожиточного минимума в регионе.

Как отметила Петрикова, статус малоимущих не может быть постоянным, поэтому его нужно периодически подтверждать.

«В московских школах заявление надо подавать через портал mos.ru. Оно будет сформировано автоматически, надо будет дозаполнить необходимые формы, если они останутся пустыми, и нажать кнопку «отправить». В остальных регионах могут быть свои правила подачи заявлений на льготное питание», — уточнила эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья рассказали о планах на новый учебный год.

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