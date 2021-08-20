Вирусолог выразил мнение об антиковидной вакцине в виде назального спрея

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, профессор-вирусолог доктор биологических наук Александр Чепурнов рассказал о возможных преимуществах антиковидной вакцины в виде назального спрея.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что интраназальная аппликация, то есть нанесение вакцинного препарата на слизистую, гипотетически может быть очень эффективна.

«Это могло бы стать даже основным методом — особенно если выяснится, что нам длительное время придётся регулярно ревакцинироваться», — сказал эксперт.

По словам Чепурнова, благодаря такой вакцине может появиться то, что в иммунологии называется слизистым, или мукозным, иммунитетом.

«Это дополнительная защита — в слизистой увеличивается количество специфических иммуноглобулинов (антител) к коронавирусу. В результате размножение возбудителя инфекции может быть остановлено на самом раннем этапе», — цитирует вирусолога kp.ru.

В июне глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с назальным введением поступит в оборот в столице в скором времени.