Риелторы раскрыли способы сэкономить при покупке загородного дома

Приобретение загородного дома обойдётся дешевле в случае, если покупатель воспользуется ипотечными программами, выкупит залоговое жильё или примет участие в торгах, утверждают риелтор агентства недвижимости Sever Group Денис Коденко и руководитель агентства недвижимости «Стрижи» Лейла Рудь.

В комментарии URA.RU Коденко отметил, что при приобретении загородного дома значительно сэкономить позволит программа «Сельская ипотека».

«Есть перечень посёлков и деревень, которые входят в эту программу. Он постоянно обновляется. С хорошей кредитной историей покупатель может спокойно оформить эту ипотеку и купить дом», — сказал он.

Эксперт добавил, что при этом покупатель может не просто приобрести недвижимость, но и даже потратить выделенные в рамках кредита средства на строительство — для этого нужно предоставить соответствующий договор подряда. Однако такая ипотечная программа подойдёт не для всей загородной недвижимости.

«Дачные некоммерческие товарищества и садовые некоммерческие товарищества чаще всего не проходят. Там работают программы под строительство жилого дома. Либо мы берём централизованные объекты с программами. В коттеджный посёлок заходит застройщик и предлагает всякие интересные программы: либо собственные, либо государственные», — пояснила Лейла Рудь.

Ещё один способ сэкономить — купить объект, находящийся в залоге у банка. По словам Коденко, в этом случае ограниченные по времени люди вероятнее всего снизят цену.

Наконец, риелтор предложил принять участие в торгах, где можно найти недвижимость, которую выставили на аукцион из-за долгов.

«Плюс муниципалитеты часто выставляют участки на продажу, которые находятся в госсобственности», — добавил специалист.

В ЦБ России ранее заявили о замедлении ипотечного кредитования — по предварительным данным, до 2% после 3% в июне. Регулятор связывает это с ужесточением условий программы льготной ипотеки.