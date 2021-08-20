Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» вошёл в состав ВМФ России

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Корабль противоминной обороны (ПМО) «Георгий Курбатов» вошёл в состав Балтийского флота России.
Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» вошёл в состав ВМФ России
  • © Министерство обороны Российской Федерации

«20 августа в полдень в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъёма военно-морского флага Российской Федерации на новейшем корабле ПМО «Георгий Курбатов» проекта 12700, построенном для ВМФ на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Балтфлота.

Отмечается, что «Георгий Курбатов» пополнил минно-тральные силы ВМФ России в рамках программы по их переоснащению.

Ранее сообщалось, что в рамках лагерного сбора артиллерийские подразделения морской пехоты Балтийского флота провели учения совместно со штатным подразделением беспилотников.

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