Артиллеристы Балтфлота провели учения с использованием беспилотников

В рамках лагерного сбора артиллерийские подразделения морской пехоты Балтийского флота провели учения совместно со штатным подразделением беспилотников.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Тренировка прошла на полигоне Хмелёвка. С помощью БПЛА морпехи смогли обнаружить десантные силы условного противника на подходе к побережью и передать их координаты в командный пункт.

Артиллеристы сосредоточенным огнём систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» нанесли удар по условному противнику в море, а затем и по десанту, осуществлявшему высадку на побережье Калининградской области.

Также были найдены огневые точки условного противника на побережье.

К учениям привлекли около 100 артиллеристов. Задействовано свыше 20 единиц артиллерийских орудий, систем залпового огня и миномётов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.