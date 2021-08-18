Артиллеристы Балтфлота провели учения с использованием беспилотников

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В рамках лагерного сбора артиллерийские подразделения морской пехоты Балтийского флота провели учения совместно со штатным подразделением беспилотников.
Артиллеристы Балтфлота провели учения с использованием беспилотников
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Тренировка прошла на полигоне Хмелёвка. С помощью БПЛА морпехи смогли обнаружить десантные силы условного противника на подходе к побережью и передать их координаты в командный пункт.

Артиллеристы сосредоточенным огнём систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» нанесли удар по условному противнику в море, а затем и по десанту, осуществлявшему высадку на побережье Калининградской области.

Также были найдены огневые точки условного противника на побережье.

К учениям привлекли около 100 артиллеристов. Задействовано свыше 20 единиц артиллерийских орудий, систем залпового огня и миномётов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

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