Авиация Балтфлота совершила перелёт в Карелию

Восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Экипажи будут готовиться к воздушной части Главного военно-морского парада.

25 июля корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также авиация Балтфлота примут участие в параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Ранее НСН сообщала, что будут задействованы, в частности, 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота.