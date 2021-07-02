Авиация Балтфлота совершила перелёт в Карелию
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Экипажи будут готовиться к воздушной части Главного военно-морского парада.
25 июля корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также авиация Балтфлота примут участие в параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Ранее НСН сообщала, что будут задействованы, в частности, 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота.