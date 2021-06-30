Корабли и подлодки Балтфлота примут участие в параде в честь Дня ВМФ
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.
Также будут задействованы восемь патрульных и противодиверсионных катеров, а для подготовки и обеспечения праздника — более 35 буксиров, гидрографических и спасательных судов, танкеров, плавучих кранов и судов обеспечения различных классов.
Парад состоится в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля.
Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.