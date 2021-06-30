Корабли и подлодки Балтфлота примут участие в параде в честь Дня ВМФ

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В Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ России примут участие 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота.
Корабли и подлодки Балтфлота примут участие в параде в честь Дня ВМФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Также будут задействованы восемь патрульных и противодиверсионных катеров, а для подготовки и обеспечения праздника — более 35 буксиров, гидрографических и спасательных судов, танкеров, плавучих кранов и судов обеспечения различных классов.

Парад состоится в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.

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