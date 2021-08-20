Терапевт Корягина перечислила правила поведения в жару

Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина рассказала о правилах поведения в жару, в том числе для граждан с хроническими заболеваниями.

Отмечается, что в Пермском крае в выходные синоптики обещают до +36 °С.

В такую погоду у людей с хроническими заболеваниями утром бывает пониженное давление, а вечером, наоборот, подскакивает, сказала Корягина в беседе с kp.ru.

«Важно продолжать плановый приём препаратов, которые назначил врач. В сильную жару нужно больше пить воды, не выходить на солнцепёк. На огороде лучше работать рано утром или вечером, когда солнце спадёт, не работайте в наклон, надевайте светлую, дышащую одежду из натуральных тканей, а лучше всего в такие жаркие дни днём поспать», — посоветовала специалист.

При этом особое внимание на своё здоровье при неблагоприятных погодных условиях стоит обращать не только «хроникам», но и беременным женщинам, напомнила Корягина.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.