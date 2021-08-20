В Москве на 35% возрос темп подключения медучреждений к ЕМИАС

К единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) в Москве подключили 65% стационаров и 95% роддомов, а темп подключения учреждений в этом году увеличился на 35%.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Если за весь прошлый год доступ к системе получили 24 стационара, то только за семь месяцев этого года выполнено подключение уже 19 больниц. Таким образом, темп подключения увеличился на 35%. В ближайшее время завершатся работы ещё в нескольких стационарах», — говорится в материале пресс-службы городского комплекса социального развития.

Как ранее передавала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей был номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.