В Крымске и Нижнебаканском поселении ввели режим ЧС
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- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Крымского района Кубани Сергей Лесь.
«Локально в городе Крымске и Нижнебаканском сельском поселении введён режим ЧС. В остальных действует режим повышенной готовности. Во всех поселениях выставлены визуальные посты, датчики мониторят круглосуточно», — написал Лесь.
По его словам, уровень реки в Крымске на данный момент в норме. В регионе включены сирены оповещения. Власти призывают граждан продумать пути эвакуации в безопасное место и следить за поступающей информацией.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщали, что число домовладений, подтопленных в результате непогоды, увеличилось до 352.
Также сообщалось, что из четырёх детских лагерей на территории Краснодарского края эвакуировали более 900 детей из-за подтоплений.