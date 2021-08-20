В Крымске и Нижнебаканском поселении ввели режим ЧС

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На территории Нижнебаканского сельского поселения и Крымска в связи с угрозой подтоплений введён режим ЧС.
В Крымске и Нижнебаканском поселении ввели режим ЧС
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Крымского района Кубани Сергей Лесь.

«Локально в городе Крымске и Нижнебаканском сельском поселении введён режим ЧС. В остальных действует режим повышенной готовности. Во всех поселениях выставлены визуальные посты, датчики мониторят круглосуточно», — написал Лесь.

По его словам, уровень реки в Крымске на данный момент в норме. В регионе включены сирены оповещения. Власти призывают граждан продумать пути эвакуации в безопасное место и следить за поступающей информацией.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщали, что число домовладений, подтопленных в результате непогоды, увеличилось до 352. 

Также сообщалось, что из четырёх детских лагерей на территории Краснодарского края эвакуировали более 900 детей из-за подтоплений.

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