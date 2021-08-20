Специалист назвал причины гаджетомании у детей

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Главный психиатр Московской области Антон Масякин рассказал, что современные дети практически всё время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей.
Специалист назвал причины гаджетомании у детей
  • Pixabay

«Гаджетомания появляется не просто так. Это внутренние проблемы ребёнка или проблемы в семье, когда ребёнку не уделяют внимания», — объяснил Масякин.

В беседе с телеканалом «360» он также сказал, что в случае обнаружения подобной проблемы просто отбирать гаджет у ребёнка не стоит — особенно, когда стадия зависимости уже запущена. Масякин уточнил, что подросток может найти себе другую зависимость, более опасную для жизни.

На этом фоне врач отметил, что выход из сложившейся ситуации простой — нужно ввести ограничение на использование смартфона, и применить такую меру не только в отношении ребёнка, а в отношении всех членов семьи.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.

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