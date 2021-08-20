В ГД прокомментировали идею безвозмездно ставить ограничители на окна семьям с детьми

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Анастасия Белоусова
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова безвозмездно устанавливать замки на окнах проживающим в многоэтажках семьям с детьми.
В ГД прокомментировали идею безвозмездно ставить ограничители на окна семьям с детьми
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Прежде чем предлагать, я считаю, давайте мы изучим, а насколько стоит в обществе вопрос о необходимости установить эти ограничители на окна. В том случае, если действительно есть семьи, у которых нет средств этот вопрос решить, то вот таким семьям надо помогать», — сказал депутат.

Он добавил, что стоимость ограничителя невысока и установить его без помощи мастера несложно.

«Ограничитель можно установить самому, вкрутив четыре самореза. Никакой сложности нет. Я не думаю, что в обществе существует массовый запрос на такое предложение. Человеку самому будет проще это сделать, чем подавать заявки, вызывать мастера и прочее», — уточнил Нилов.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил безвозмездно устанавливать замки на окнах для семей с детьми, проживающим в многоэтажных домах.

По его словам, летом в СМИ часто появляются сообщения из разных регионов о падении из окон и гибели малолетних детей.

Курдесов также напомнил, что, по статистике МВД, в 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 из них погибли.

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