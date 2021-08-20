В тушении пожара в Марий Эл принимают участие около 150 волонтёров

В тушении пожара на территории Медведевского района в Марий Эл участвуют порядка 150 волонтёров, ожидается отправка ещё одной группы добровольцев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Александр Евстифеев (глава республики Марий Эл. — RT) пообщался с добровольцами, прибывшими на тушение пожара. Сегодня в 7 ч утра из Йошкар-Олы на помощь пожарным отправились около 150 добровольцев», — говорится в публикации.

О количестве участников второй группы не сообщается.

По словам главы республики, ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем правительства, расселённые по другим объектам люди обеспечены всем необходимым.

В ГУ МЧС республики ранее заявили, что в Марий Эл направят вертолёты Минобороны России и Республики Татарстан для тушения лесного пожара на территории региона.