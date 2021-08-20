Глава Марий Эл рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе

Ситуация с лесными пожарами в Марий Эл находится под контролем правительства, расселённые по другим объектам люди обеспечены всем необходимым, заявил глава республики Александр Евстифеев.

«Это не первое возгорание в этой географической точке, но оно является самым сильным. Примерно четыре участка задействовано, на текущий момент все они локализованы. Они находились под контролем с самого начала», — приводит пресс-служба правительства региона слова главы Марий Эл.

Он отметил, что эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым в местах временного пребывания, к работе подключены волонтёры, военные и МЧС.

«Основный вывод: ситуация под контролем, но расслабляться нельзя. Необходимо продолжать тушение до последней искры», — заключил Евстифеев.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Марий Эл перекинулся на постройки в посёлке Студёнка. Огонь удалось локализовать.

В ГУ МЧС республики отметили, что в Марий Эл направят вертолёты Минобороны России и Республики Татарстан для тушения лесного пожара на территории региона.