Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию с техосмотром легковых машин

Короткая ссылка
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал инициативу МВД России упростить процедуру техосмотра легковых автомобилей.
Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию с техосмотром легковых машин
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Мне нравится предыдущее предложение МВД вообще сделать техосмотр добровольным для частных автомобилей физических лиц, которые не используются в коммерческой деятельности. Но параллельно они предлагают упростить проведение техосмотра для людей, которые хотят его пройти, и для тех владельцев машин, которые в любом случае будут техосмотр проходить», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, эта инициатива практически не отразится на стоимости техосмотра и времени его проведения.

Как считает Моржаретто, необходимо упростить техосмотр до максимума и проверять машины по пяти параметрам — внешний вид, тормозная система, рулевое управление, свет и выхлопные газы.

В МВД ранее предложили исключить ряд обязательных проверок из процедуры прохождения техосмотра. В ведомстве призвали отменить проверку коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

Также с 22 августа при покупке полиса ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту. Поправки в КоАП России о введении штрафа в 2 тыс. рублей за непройденный техосмотр вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в комментарии Общественной службе новостей поддержал инициативу МВД России упростить процедуру техосмотра легковых автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить