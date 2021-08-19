Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию с техосмотром легковых машин

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал инициативу МВД России упростить процедуру техосмотра легковых автомобилей.

«Мне нравится предыдущее предложение МВД вообще сделать техосмотр добровольным для частных автомобилей физических лиц, которые не используются в коммерческой деятельности. Но параллельно они предлагают упростить проведение техосмотра для людей, которые хотят его пройти, и для тех владельцев машин, которые в любом случае будут техосмотр проходить», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, эта инициатива практически не отразится на стоимости техосмотра и времени его проведения.

Как считает Моржаретто, необходимо упростить техосмотр до максимума и проверять машины по пяти параметрам — внешний вид, тормозная система, рулевое управление, свет и выхлопные газы.

В МВД ранее предложили исключить ряд обязательных проверок из процедуры прохождения техосмотра. В ведомстве призвали отменить проверку коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

Также с 22 августа при покупке полиса ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту. Поправки в КоАП России о введении штрафа в 2 тыс. рублей за непройденный техосмотр вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в комментарии Общественной службе новостей поддержал инициативу МВД России упростить процедуру техосмотра легковых автомобилей.