Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию с техосмотром легковых машин
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- РИА Новости
«Мне нравится предыдущее предложение МВД вообще сделать техосмотр добровольным для частных автомобилей физических лиц, которые не используются в коммерческой деятельности. Но параллельно они предлагают упростить проведение техосмотра для людей, которые хотят его пройти, и для тех владельцев машин, которые в любом случае будут техосмотр проходить», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, эта инициатива практически не отразится на стоимости техосмотра и времени его проведения.
Как считает Моржаретто, необходимо упростить техосмотр до максимума и проверять машины по пяти параметрам — внешний вид, тормозная система, рулевое управление, свет и выхлопные газы.
В МВД ранее предложили исключить ряд обязательных проверок из процедуры прохождения техосмотра. В ведомстве призвали отменить проверку коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.
Также с 22 августа при покупке полиса ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту. Поправки в КоАП России о введении штрафа в 2 тыс. рублей за непройденный техосмотр вступят в силу с 1 марта 2022 года.
Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в комментарии Общественной службе новостей поддержал инициативу МВД России упростить процедуру техосмотра легковых автомобилей.