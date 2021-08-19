«Ъ»: в МВД предложили исключить ряд проверок из техосмотра

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В МВД предложили исключить ряд обязательных проверок из процедуры прохождения техосмотра. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.
«Ъ»: в МВД предложили исключить ряд проверок из техосмотра
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Отмечается, что в министерстве призвали отменить проверку коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

«Ведомство больше не считает нужным проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе», — отмечает издание.

В МВД также предложили не проверять «наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора и наличие мест для установки государственных регистрационных знаков.

«При проверке легковых автомобилей можно будет не обращать внимания на трещины на ветровом стекле с водительской стороны», — сообщает «Ъ».

Ранее замглавы комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов прокомментировал ситуацию с техосмотром в России.

С 22 августа при покупке полиса ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту. Поправки в КоАП РФ о введении штрафа 2 тыс. рублей за непройденный техосмотр вступят в силу с 1 марта 2022-го.

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