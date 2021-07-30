В ОП прокомментировали ситуацию с техосмотром в России

Замглавы комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов прокомментировал ситуацию с техосмотром в России.

С 22 августа при покупке полиса ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту. Поправки в КоАП о введении штрафа в 2 тыс. рублей за непройденный техосмотр вступят в силу с 1 марта 2022-го.

В беседе с «Парламентской газетой» Холодов выразил мнение, что большинство автомобилистов в связи с этим отложат прохождение ТО на февраль 2022 года.

Эксперт также прокомментировал предложение ГИБДД отменить проверки технического состояния автомобилей физических лиц.

«Предложение ГИБДД, с одной стороны, направлено во благо автомобилистов, которым не нужно будет каждый год покупать бумажку техосмотра. Но у нас есть Венская конвенция о дорожном движении 1968 года, к которой Россия присоединилась в 1993 году и которую надо соблюдать», — сказал Холодов.

В документе содержится требование установить в национальном законодательстве обязательное прохождение ТО машинами грузоподъёмностью более 3,5 т или имеющими более восьми посадочных мест. Впоследствии в конвенцию добавили пункт, что рекомендуется ввести техосмотр и для всех других автомобилей.

В Общественной палате обсудят стратегию развития отрасли техосмотра 30 июля.

Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между КАСКО и ОСАГО.