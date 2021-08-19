Один человек погиб в результате ДТП в Вологодской области

В Вытегорском районе Вологодской области водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на подростка, в результате чего он погиб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МВД.

Отмечается, что в отношении водителя, которого ранее шесть раз штрафовали за нарушение ПДД, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК России.

«По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2107 2002 года рождения совершал обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на велосипедиста 2004 года рождения, который ехал во встречном направлении. От полученных травм велосипедист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Георгиевском округе Ставрополья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.