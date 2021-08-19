В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека

В Георгиевском округе Ставрополья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.

«По предварительной информации, на автодороге Минеральные воды — Георгиевск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового транспортного средства допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы краевой прокуратуры.

Организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по факту ДТП в Калмыкии, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей.