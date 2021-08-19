В Калмыкии возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Калмыкии, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей.

РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура республики. В сообщении говорится, что следственным отделом УМВД России по Элисте возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России. Прокурор Калмыкии поставил расследование дела на контроль. «Кроме того, надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — заявили в прокуратуре. Ранее в Калмыкии пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Р-216.