В Калмыкии возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщила прокуратура республики.
В сообщении говорится, что следственным отделом УМВД России по Элисте возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России.
Прокурор Калмыкии поставил расследование дела на контроль.
«Кроме того, надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — заявили в прокуратуре.
Ранее в Калмыкии пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Р-216.