В Калмыкии возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Калмыкии, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей. 
В Калмыкии возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура республики.

В сообщении говорится, что следственным отделом УМВД России по Элисте возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России.

Прокурор Калмыкии поставил расследование дела на контроль.

«Кроме того, надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Калмыкии пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Р-216.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить