В ЦИК заявили, что на момент регистрации все иностранные финансовые инструменты Бутиной были отчуждены

Замглавы ЦИК России Николай Булаев прокомментировал ситуацию с регистрацией кандидата в Госдуму от «Единой России» Марии Бутиной.

«Партия самостоятельно представила дополнительные документы. Среди них представлен и документ, разъясняющий, что конкретное общество с ограниченной ответственностью сообщает, что по состоянию на 18 июня 2021 года все приобретённые иностранные финансовые инструменты на имя Бутиной по договору отчуждены», — цитирует Интерфакс Булаева.

По его словам, на момент регистрации у Бутиной не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов.

«Дай бог, чтобы каждый кандидат так корректно следил за тем, что происходит с его иностранными инструментами на момент вступления в избирательную кампанию», — подчеркнул зампредседателя комиссии.

Ранее Бутина назвала заявление кировского отделения КПРФ о якобы наличии у неё иностранных ценных бумаг попыткой набрать политические очки. Она подчеркнула, что её документы прошли проверку в ЦИК России.

Бутина рассказала, что ранее у неё имелись иностранные ценные бумаги и это зафиксировано в декларации.