Бутина ответила на заявление КПРФ об иностранных ценных бумагах

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Кандидат в депутаты Госдумы Мария Бутина назвала заявление кировского отделения КПРФ о якобы наличии у неё иностранных ценных бумаг попыткой набрать политические очки. Бутина подчеркнула, что её документы прошли проверку в ЦИК России.
Бутина ответила на заявление КПРФ об иностранных ценных бумагах
  • © RT

Бутина рассказала, что ранее у неё имелись иностранные ценные бумаги и это зафиксировано в декларации.

«Но к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Государственную думу я в соответствии с требованиями российского законодательства уже не являлась владельцем иностранных ценных бумаг», — заявила она.

Бутина отметила, что её документы прошли проверку в ЦИК России.

«Заявление регионального отделения КПРФ считаю попыткой заработать политические очки на моём имени. Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось», — подчеркнула она.

Ранее на сайте кировского отделения КПРФ появилось заявление о том, что Бутина «имеет иностранные облигации и акции 34 иностранных компаний, а также иностранное финансирование». В связи с этим КПРФ направила запрос в ЦИК.

Как передаёт РИА Новости, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя заявление кировского отделения партии, заявил, что поручит первому зампреду ЦК КПРФ Юрию Афонину и штабу политсилы разобраться в ситуации и доложить ему. По его словам, КПРФ выступает за то, «чтобы рекламировать свою программу, а не судиться».

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