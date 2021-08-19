Автоэксперт прокомментировал ситуацию с техосмотром легковых машин

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов поддержал инициативу МВД России упростить процедуру техосмотра легковых автомобилей.

Об этом он заявил в комментарии Общественной службе новостей.

«Со вступлением нового закона в силу покупать диагностические карты продолжат, но немного изменится их стоимость — она увеличится в четыре раза. Сами операторы техосмотра озвучили, что 80% автовладельцев покупали диагностическую карту. Конечно, такая коррупционная процедура либо должна быть реформирована, либо отменена, потому что представляет коррупционный налог частных компаний на 50 млн российских автовладельцев. 50 млн платят дань участникам, которые непонятно что делают. Ситуация абсолютно нездоровая — мы поддерживаем МВД сделать техосмотр легковых автомобилей добровольным. Это резко облегчит ситуацию с коррупцией», — считает Шкуматов.

В МВД ранее предложили исключить ряд обязательных проверок из процедуры прохождения техосмотра. В ведомстве призвали отменить проверку коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

Также с 22 августа при покупке полиса ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту. Поправки в КоАП России о введении штрафа в 2 тыс. рублей за непройденный техосмотр вступят в силу с 1 марта 2022 г.