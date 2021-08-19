В Краснодарском крае выявили 252 случая COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили 252 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре, Сочи, Лабинском районе и Горячем Ключе.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 63 941 жителя края. Из медучреждений за всё время выписаны 48 458 человек.

На лечении в стационарах находятся 3505 пациентов, дома — ещё 7145.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 21 058 случаев COVID-19.