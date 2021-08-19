В Краснодарском крае выявили 252 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Краснодарском крае выявили 252 случая коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае выявили 252 случая COVID-19 за сутки
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре, Сочи, Лабинском районе и Горячем Ключе.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 63 941 жителя края. Из медучреждений за всё время выписаны 48 458 человек.

На лечении в стационарах находятся 3505 пациентов, дома — ещё 7145.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 21 058 случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить