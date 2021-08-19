В Краснодарском крае выявили 252 случая COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
Больше всего заболевших — в Краснодаре, Сочи, Лабинском районе и Горячем Ключе.
С начала пандемии коронавирус подтвердился у 63 941 жителя края. Из медучреждений за всё время выписаны 48 458 человек.
На лечении в стационарах находятся 3505 пациентов, дома — ещё 7145.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 21 058 случаев COVID-19.