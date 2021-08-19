Автоэксперт прокомментировал возможность исключения ряда проверок из техосмотра

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Анастасия Белоусова
Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал в беседе с RT сообщения о возможном исключении ряда проверок из техосмотра.
Автоэксперт прокомментировал возможность исключения ряда проверок из техосмотра
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По его словам, сейчас вокруг техосмотра идут большие споры и оппоненты обсуждают каждый пункт.

«Возможно, действительно, некоторые из пунктов проверки не требуют и не так сильно влияют на безопасность движения. Но за всё я бы не стал говорить, потому что коррозию трубопроводов надо проверять. Если тормозная трубка имеет следы коррозии, значит, она скоро выйдет из строя, и это может произойти прямо на дороге. А вот небольшие трещины на ветровом стекле действительно не так сильно влияют», — сказал автоэксперт.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития написала, что в МВД предложили исключить ряд обязательных проверок из процедуры прохождения техосмотра.

В министерстве призвали отменить проверку коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

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