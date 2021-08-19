В Госдуме прокомментировали предложение запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о запрете сбора подписей за кандидатов в квартирах.

По мнению депутата, сейчас процедура сбора подписей будет уходить сама по себе в режим цифрового общения.

«Жизнь не стоит на месте, и понятно, что ещё пять — десять лет назад все современные цифровые технологии, которые уже стали нашей повседневностью, они были в диковинку. А сегодня у нас и онлайн-голосование, и другие процедуры, о которых мы помыслить не могли», — отметил он.

По словам Морозова, запреты не нужны.

«Просто нужно искать формы, которые были бы комфортны и для того, кто собирает подписи, и для того, кто даёт согласие», — уточнил парламентарий.

Депутат добавил, что при этом переходить на режим цифровой регистрации нужно тогда, «когда будет полная гарантия, что это работает».

Ранее сообщалось, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах граждан. Копия письма на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.