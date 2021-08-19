Пострадавшим от паводков регионам ДФО выделят более 400 млн рублей на закупку техники

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Минвостокразвития выделит пострадавшим от паводков Еврейской автономной области, Забайкальскому и Хабаровскому краям более 400 млн рублей на закупку техники для борьбы с последствиями, сообщил глава министерства Алексей Чекунков в интервью «Россия 24».
Пострадавшим от паводков регионам ДФО выделят более 400 млн рублей на закупку техники
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«По линии министерства буквально вчера мы приняли решение о срочном доведении до регионов, которые страдают от паводков, до Забайкальского края, до Еврейской автономной области и до Хабаровского края, средств в объёме более 400 млн рублей на закупку техники, которая в том числе будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и для спасательных мероприятий», — приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщили в МЧС, уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска превысил отметку опасного явления и достиг 602 см.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что пик паводка у Хабаровска ожидается 19—20 августа.

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