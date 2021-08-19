В ДТП с двумя грузовиками под Новосибирском погибли четыре человека

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В результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе в Новосибирской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Около 01:50 по местному времени на 1433-м километре трассы Р-254 «Иртыш» водитель грузового автомобиля Scania, следовавший со стороны Омска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Camry. После этого автомобиль Toyota отбросило на грузовой автомобиль Mercedes, который стоял на месте проведения дорожных работ», — приводит Интерфакс заявление.

Уточняется, что в результате аварии погибли четыре человека в автомобиле Toyota.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием двух автомобилей и автобуса на трассе в Кабардино-Балкарской Республике погибли два человека, ещё семеро пострадали.

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