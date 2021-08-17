В ДТП с автобусом под Ивановом пострадали десять человек, включая пятерых детей

Вблизи деревни Кукарино в Ивановской области рейсовый микроавтобус, следовавший из Владимира в Кострому, столкнулся с легковым автомобилем, пострадали десять человек, среди них пять детей.

«Пассажирский рейсовый микроавтобус столкнулся с автомобилем Kia на Московской трассе в районе деревни Кукарино в Ивановской области. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей», — приводит ТАСС слова замначальника пресс-службы УМВД России по Ивановской области Ирины Лебедевой.

Отмечается, что в результате случившегося травмы получили девять пассажиров маршрутки и водитель Kia. Уточняется, что травмы неопасны для жизни.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием двух автомобилей и автобуса на трассе в Кабардино-Балкарской Республике погибли два человека, ещё семеро пострадали.