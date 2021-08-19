Роспотребнадзор назвал способ предотвратить появление новых штаммов COVID-19

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Массовая вакцинация россиян поможет избежать появления новых опасных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Роспотребнадзор назвал способ предотвратить появление новых штаммов COVID-19
  • Reuters

«Именно массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, ещё более опасных вариантов инфекции», — приводит ТАСС его слова.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет к COVID-19.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против всех штаммов коронавирусной инфекции.

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