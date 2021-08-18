Урбанист прокомментировал идею переноса столицы в Сибирь

Урбанист, заместитель директора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный прокомментировал идею переноса столицы в Сибирь.

«Это должен быть системный подход, системное развитие. В этом смысле город может быть вполне успешным», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, нужны точки роста — университеты, технологические центры и крупные предприятия.

Как отметил Безвербный, у Сибири большой туристический потенциал.

Согласно данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 22% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов. По их мнению, это будет способствовать развитию Сибири как в экономическом, так и в демографическом плане. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН высказался о строительстве научно-промышленных центров в Сибири.