Опрос: более 20% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь

Согласно данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 22% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов. По их мнению, это будет способствовать развитию Сибири как в экономическом, так и в демографическом плане. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Еще 30% поддерживают лишь строительство новых городов. Свою позицию они объясняют традиционным восприятием именно Москвы как административного центра России. Только перенос столицы одобряют 6% опрошенных.

«Против идеи выступают 27% россиян. В числе их аргументов — чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удалённость новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения», — отмечается в исследовании.

В опросах сервиса приняли участие представители экономически активного населения из всех регионов страны, в том числе из городов-миллиоников.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН высказался о строительстве научно-промышленных центров в Сибири.