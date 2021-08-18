Врач Малиновская рассказала о наиболее опасном способе передачи COVID-19

Завотделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская сообщила, что воздушно-капельный путь передачи считается самым опасным способом передачи коронавирусной инфекции COVID-19.

«Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи», — заявила Малиновская в беседе с ОСН.

Она объяснила это тем, что при попадании со вздохом в человеческий организм вирус быстро проникает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает моментально делиться, поражая лёгкие.

Малиновская отметила, что контактный путь инфицирования коронавирусом тоже считается опасным из-за длинной цепочки передачи.

«Вирус попадает со слизистых на руки, а с грязных рук — на мебель, поручни в общественном транспорте и так далее», — подытожила врач.

Ранее научный сотрудник центра имени Бехтерева Станислав Полторак рассказал в беседе с «Комсомольской правдой», у каких пациентов чаще нарушается работа мозга после заболевания COVID-19.