В ЯНАО сообщили о наиболее востребованных специальностях

В Ямало-Ненецком автономном округе самыми востребованными на рынке труда являются специалисты строительной сферы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства ЯНАО по итогам семи месяцев текущего года.

«Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест: строительство (37%), транспортировка и хранение (10%), добыча полезных ископаемых (9%)», — сказано в тексте документа.

Также востребованными являются специалисты в области госуправления (7%), образования (5%), здравоохранения и социальных услуг (5%), а также в торговле (5%).

По данным на 1 августа, в округе вакантно 18 671 рабочее место. Официальный уровень безработицы ниже 1%.

Отмечается, что спрос на рабочую силу превышает количество предложений.

В июле аналитики выяснили, на какие факторы, кроме зарплаты, обращают больше всего внимания при поиске вакансий в России.