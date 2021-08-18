В ЯНАО сообщили о наиболее востребованных специальностях

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В Ямало-Ненецком автономном округе самыми востребованными на рынке труда являются специалисты строительной сферы.
В ЯНАО сообщили о наиболее востребованных специальностях
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства ЯНАО по итогам семи месяцев текущего года.

«Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест: строительство (37%), транспортировка и хранение (10%), добыча полезных ископаемых (9%)», — сказано в тексте документа.

Также востребованными являются специалисты в области госуправления (7%), образования (5%), здравоохранения и социальных услуг (5%), а также в торговле (5%).

По данным на 1 августа, в округе вакантно 18 671 рабочее место. Официальный уровень безработицы ниже 1%.

Отмечается, что спрос на рабочую силу превышает количество предложений.

В июле аналитики выяснили, на какие факторы, кроме зарплаты, обращают больше всего внимания при поиске вакансий в России.

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