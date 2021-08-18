Автоэксперт Шкуматов призвал повысить разрешённую на дорогах скорость
- РИА Новости
«Коли у нас появились дороги, на которых технически можно ехать 150—170 км/ч, то скоростной режим должен быть адекватен техническому проекту», — рассказал Шкуматов в беседе с радио «Комсомольская правда».
Он также считает, что повысить разрешённый предел скорости можно и в городах с хорошим состоянием автомобильных дорог.
Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с URA.RU призвал увеличить максимальную скорость на дорогах.