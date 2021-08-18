Автоэксперт Шкуматов призвал повысить разрешённую на дорогах скорость

Короткая ссылка
Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов предложил изменить действующую в России разрешённую скорость на автодорогах.
Автоэксперт Шкуматов призвал повысить разрешённую на дорогах скорость
  • РИА Новости

«Коли у нас появились дороги, на которых технически можно ехать 150—170 км/ч, то скоростной режим должен быть адекватен техническому проекту», — рассказал Шкуматов в беседе с радио «Комсомольская правда».

Он также считает, что повысить разрешённый предел скорости можно и в городах с хорошим состоянием автомобильных дорог.

Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с URA.RU призвал увеличить максимальную скорость на дорогах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить