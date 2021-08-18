Российский вице-премьер рассказала о ходе ликвидации несанкционированных свалок в стране

Короткая ссылка
Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала о ходе ликвидации несанкционированных свалок в стране.
Российский вице-премьер рассказала о ходе ликвидации несанкционированных свалок в стране
  • РИА Новости

По её словам, 22 российских региона рискуют сорвать сроки ликвидации несанкционированных свалок.

«В ряде субъектов отстаёт работа по подготовке проектно-сметной документации, не проведена экологическая экспертиза и не найдены лучшие технологические решения. Таких свалок — 44 в 22 субъектах. Срыв работ недопустим», — цитирует её ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае собираются ликвидировать десять крупных свалок. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить