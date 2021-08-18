Российский вице-премьер рассказала о ходе ликвидации несанкционированных свалок в стране

Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала о ходе ликвидации несанкционированных свалок в стране.

По её словам, 22 российских региона рискуют сорвать сроки ликвидации несанкционированных свалок.

«В ряде субъектов отстаёт работа по подготовке проектно-сметной документации, не проведена экологическая экспертиза и не найдены лучшие технологические решения. Таких свалок — 44 в 22 субъектах. Срыв работ недопустим», — цитирует её ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае собираются ликвидировать десять крупных свалок.