Российский вице-премьер рассказала о ходе ликвидации несанкционированных свалок в стране
- РИА Новости
По её словам, 22 российских региона рискуют сорвать сроки ликвидации несанкционированных свалок.
«В ряде субъектов отстаёт работа по подготовке проектно-сметной документации, не проведена экологическая экспертиза и не найдены лучшие технологические решения. Таких свалок — 44 в 22 субъектах. Срыв работ недопустим», — цитирует её ТАСС.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае собираются ликвидировать десять крупных свалок.