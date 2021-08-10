В Пермском крае планируют ликвидировать десять крупных свалок

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В Пермском крае собираются ликвидировать десять крупных свалок. На работы направлено 2,2 млн рублей из регионального бюджета.
В Пермском крае планируют ликвидировать десять крупных свалок
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт администрации губернатора и правительства региона.

Свалки уберут в Александровском, Чайковском и Кунгурском муниципальных округах, Краснокамском и Красновишерском городских округах.

Общая площадь всех десяти полигонов составляет примерно 11 тыс. кв. м. Запланирован вывоз более 2,5 т мусора и отходов. Также будет проведена рекультивация и восстановление испорченных земель.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.

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