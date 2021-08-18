В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со штаммами коронавируса

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию со штаммами коронавируса.

«Хотя штамм «йота» В.1.526 считается новым, но обнаружили его ещё в ноябре прошлого года в Нью-Йорке, и сейчас случаи регистрируются во многих штатах США и 27 странах мира. В России завозные случаи COVID-19, вызванные этим штаммом, не обнаружены. ВОЗ даже не относит его к штаммам, которые классифицирует как «вызывающие беспокойство», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, «йота» отнесена к группе штаммов, «представляющих интерес».

Как отметила Пшеничная, все вакцины, зарегистрированные на данный момент, создавались в одно и то же время, базируясь на исходных вариантах коронавируса, и работают они примерно одинаково.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.