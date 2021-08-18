Шадаев сообщил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной

Короткая ссылка
Глава Минцифры России Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной.
Шадаев сообщил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной
  • РИА Новости

«Принято решение не делать это обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, — это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», — заявил министр.

Также Шадаев заявил, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года. 

В МВД России сообщали, что в стране новые паспорта с 1 июля 2022 года можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить