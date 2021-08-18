Шадаев сообщил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной

Глава Минцифры России Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной.

«Принято решение не делать это обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, — это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», — заявил министр.

Также Шадаев заявил, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года.

В МВД России сообщали, что в стране новые паспорта с 1 июля 2022 года можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства.