В Едином миграционном центре Подмосковья организовали пункт вакцинации иностранцев

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 иностранных граждан заработал на территории Единого миграционного центра в Московской области.

Об этом информирует телеканал «360».

Для вакцинации туда поставили уже 100 тысяч доз препарата «Спутник Лайт».

Перед вакцинацией мигранты заполняют анкету о состоянии здоровья и проходят медицинский осмотр.

В начале августа в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что более 3 млн человек в регионе прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от коронавируса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.