В Едином миграционном центре Подмосковья организовали пункт вакцинации иностранцев
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Об этом информирует телеканал «360».
Для вакцинации туда поставили уже 100 тысяч доз препарата «Спутник Лайт».
Перед вакцинацией мигранты заполняют анкету о состоянии здоровья и проходят медицинский осмотр.
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