В Едином миграционном центре Подмосковья организовали пункт вакцинации иностранцев

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Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 иностранных граждан заработал на территории Единого миграционного центра в Московской области.
В Едином миграционном центре Подмосковья организовали пункт вакцинации иностранцев
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует телеканал «360».

Для вакцинации туда поставили уже 100 тысяч доз препарата «Спутник Лайт».

Перед вакцинацией мигранты заполняют анкету о состоянии здоровья и проходят медицинский осмотр.

В начале августа в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что более 3 млн человек в регионе прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от коронавируса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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